Huiszoeking bij Stoffels Tomaten: werd er geëxperimenteerd met vaccin tegen tomatenvirus?

De huiszoekingen kaderen in een onderzoek naar de opzettelijke verspreiding van het zogenaamde “Tomato Brown Rugose Fruit Virus” (ToBRFV). Dat is een zeer besmettelijk plantenvirus dat onder andere bij tomaten, paprika’s en Spaanse pepers voorkomt. Het virus sluipt meestal onopgemerkt binnen, maar na een tijdje krijgen de planten symptomen zoals bruine vlekken op de vruchten of verfrommelde bladeren. Na een tijdje sterven de planten ook af. “Het tomatenteeltbedrijf uit Rijkevorsel zou mogelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling van een verboden vaccin daartegen en wordt ervan verdacht het vaccin te hebben ingevoerd om doelbewust hun tomatenplanten te besmetten om de groenten resistent te maken tegen het virus”, zegt Kristof Aerts van het parket Antwerpen. “Het vaccin zou een milde variant van het virus zelf bevatten.” Het zou gaan om een product dat vanuit China werd ingevoerd. Het is daarna getest en zou ondertussen ook verspreid zijn in de sector.

Vier personen gearresteerd

Omdat er een Europees zero-tolerance beleid is rond het virus, gaat het om illegale praktijken. “Het grote probleem is dat er hier experimenten zijn geweest in een niet-gecontroleerde omgeving”, aldus Kristof Aerts.

Bij de huiszoekingen werden vier mensen gearresteerd. Zij zullen worden verhoord door de politie. Er werd ook een grote som geld in beslag genomen. “Dat geld is geblokkeerd omdat we willen weten wat de oorsprong is en waarvoor het moest dienen”, zegt Kristof Aerts. “Dat was op het moment van de huiszoeking nog niet duidelijk en wordt verder onderzocht.” Onder de vier personen die zijn meegenomen voor verhoor zouden onder meer de zaakvoerders Paul Stoffels en Petra Veldman zitten en productieverantwoordelijke S.V. Volgens het parket was het niet meteen de bedoeling om de personen voor te leiden bij een onderzoeksrechter, maar wordt het onderzoek uiteraard wel verder gevoerd.