Hervé Hellemans start met Doorgeefluik Rijkevorsel: “Starten met een 70 tot 80 gezinnen in nood”

Hervé Hellemans heeft het zelf niet al te breed, maar in 2019 startte hij met zijn eigen doorgeefluik nadat hij de jaren voordien ook al actief was geweest bij armoede-organisatie ’t Verzetje. Hervé richt zich met zijn Doorgeefluik Hoogstraten Noord op gezinnen vooral in Meer, Meerle en Meersel-Dreef. Hij startte in zijn garage in Meer – met toelating van het FAVV – en verhuisde later naar de voormalige gebouwen van Herdico in Meerle .

Samenwerking met lokaal bestuur

In Meerle helpen Hervé en een aantal vrijwilligers nu gemiddeld zo’n 45 gezinnen per week aan voeding, verzorgingsproducten en soms ook wat meubels, servies of zelfs een wasmachine of iets dergelijks. Spullen die hij krijgt dankzij giften van sympathisanten of van warenhuizen Carrefour Meer, Carrefour Rijkevorsel en ook Jumbo Rijkevorsel. Het initiatief wordt nu uitgebreid, want vanaf volgende week zullen ook minder bedeelde gezinnen uit Rijkevorsel kunnen aankloppen bij het gloednieuwe Doorgeefluik Rijkevorsel. “We hadden de vraag gekregen van mensen uit Rijkevorsel en dan zijn we meteen gaan praten met het OCMW en de gemeente”, zeggen Hervé Hellemans en helper Mon Meeusen. “Het gemeentebestuur zag het meteen zitten en het waren vlotte gesprekken. We kregen meteen een locatie aangeboden in het gemeenschapscentrum van Sint-Jozef Rijkevorsel. Het is klein, maar we zijn er ontzettend blij mee. De hulp die we krijgen van de gemeente is echt enorm. Het geeft zo een warm gevoel. Mogelijk krijgen we later een andere locatie, maar nu kunnen we in elk geval al starten.”