Halfvastenstoet Rijkevorsel kan na drie jaar weer uitrijden : “35 wagens, hier hebben we naar uitgekeken”

Drie jaar lang trok er géén Halfvastenstoet uit in Rijkevorsel, maar zondag is het dan eindelijk weer zover. Een stoet van 35 wagens trekt dan weer door de straten. De Rijkevorselse Rederijkers vroegen dit jaar extra steun van de bedrijven om er een nog mooiere stoet van te maken. “Laten we er één groot feest van maken”, zegt Peter Fleerakkers van de Rijkevorselse Rederijkers.

De 45ste editie in 2019 lokte nog een massa volk, maar daarna werd het héél stil in Rijkevorsel rond halfvasten. Vorig jaar was er nog wel een bal volgens de toen geldende coronamaatregelen, maar dat was toch niet het echte carnavalgevoel. Dit jaar kan het weer als vanouds en dat gaan ze geweten hebben in Rijkevorsel en omstreken. “We hebben op dit moment een 35 wagens die ingeschreven zijn”, zegt Peter Fleerakkers. “Misschien iets minder dan de jaren voor corona, maar dat is overal wel een beetje zo. We hebben we weer geprobeerd om een goede selectie te maken en het niveau wat op te krikken, want een van de voorwaarden is bijvoorbeeld wel dat wie naast de wagens loopt ook verkleed moet zijn. We willen de leukste en mooiste stoet zijn he”, knipoogt Peter.

Volledig scherm een van de fraaie praalwagens © Ton Wiggenraad

Sponsors

De horeca is al jaren een sponsor van de Halfvastenstoet, maar dit jaar hebben de Rijkevorselse Rederijkers ook wat steun gevraagd bij de bedrijven. “Wat niet veel mensen weten is dat er veel praalwagens zijn die een ‘voorrijvergoeding’ vragen”, zegt Peter. “Begrijpelijk natuurlijk, want zij willen ook uit de kosten komen. Maar het gaat soms toch om enkele honderden euro’s. Het geld dat we van de bedrijven kregen, investeren we wel terug in de stoet zelf. En in ruil hadden we ook wat arrangementen uitgewerkt voor de kinderfuif of kleine ruimte aan de DJ waar apart een vatje kan aangesloten worden.”

Prijzengeld

Nieuw is ook dat de wagens die van Rijkevorsel zelf zijn, kans maken op wat prijzengeld. “Op die manier willen we ‘gebuurten’ of verenigingen aansporen ook een wagen te bouwen”, zegt Peter Fleerakkers. “Betrokkenheid vanuit de gemeente is voor ons heel belangrijk. Daarom ook dat we komende vrijdag ook zelf meewandelen met onze reuzen in de carnavalsstoet van de lagere school De Wegwijzer.”

Veiligheid

De gemeente en de Rijkevorselse Rederijkers hebben samen ook een bijzonder nood- en interventieplan uitgewerkt en er zijn enkele regels ingesteld. Zo voorziet de organisatie in 6 extra professionele securitymensen. In de volledige eventzone is een verbod op glas ingesteld. Bij de bestuurders van de carnavalswagens worden voor en na de stoet ademtests afgenomen en is er de afspraak dat slechts één persoon in de cabine mag plaatsnemen. Sterke drank is niet toegestaan. De boxen op de wagens moeten naar binnen worden gericht en er geldt een limiet tot 95 db. Tijdens de stoet mag uitsluitend confetti en snoepgoed uitgeworpen worden in de daarvoor voorziene zones.

Toeschouwers wordt gevraagd om geen rugzakken, glas of scherpe voorwerpen mee te nemen. In het kader van de veiligheid kan de lokale politie fouilleren of identiteitscontroles uitvoeren. Ook de security kan aan de inkom van de tent fouilleren en rugzakken controleren.

Praktisch 1. De stoet vertrekt zondag om 13.30 uur. De omloop gaat via Dorp naar de Bochtenstraat, Merelstraat, Lijsterstraat, Looiweg, Boshoevenweg, Oostmalsesteenweg, Hoek, Dorp en Bavelstraat. Op de omloop zijn confettivrije zones voorzien. Dit zijn alle straten behalve Dorp, Bochtenstraat tot aan Kasteelweg en Hoek. 2. Het centrum van Rijkevorsel is zondag volledig verkeersvrij tussen 11 en 17 uur. Vanaf 20 uur gaat een deel terug open, maar het gedeelte tussen de rotonde, de Bochtenstraat en de Oostmalsesteenweg (kruispunt met Lozenhofstraat) blijft verkeersvrij tot 2 uur ’s nachts. Doelenpad, parking Pastorij en Parking Doelenpad worden vanaf 16 tot en met 20 maart volledig afgesloten. Parking Zuid is volledig verkeersvrij vanaf zondag 11.00 uur tot maandag 18.00 uur. Ook hier geldt dan een parkeerverbod. 3. Bussen met bezoekers kunnen stoppen aan de haltes van de Lijn op de rotonde. Daarna worden de bussen afgeleid naar de parkings aan Zwarte Leeuw. In de Bavelstraat is er een tijdelijke ‘kiss and ride’-zone voor personenwagens.

Volledig scherm een van de fraaie praalwagens © Ton Wiggenraad

Volledig scherm een van de fraaie praalwagens © Ton Wiggenraad

Volledig scherm Halfvasten Stoet © Halfvastenstoet Rijkevorsel

Volledig scherm Ieder jaar met halfvasten trekt de carnavalstoet door Rijkevorsel © Halfvastenstoet Rijkevorsel

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.