Worsten­fees­ten Vlimmeren aan 53ste editie toe, meer dan 15.000 bezoekers verwacht: “En dat voor een dorpje met 3.500 inwoners, hé!”

De Worstenfeesten in Vlimmeren zijn al meer dan een halve eeuw een traditie in de deelgemeente van Beerse. Bezoekers komen vanuit de wijde omgeving naar een van de optredens of gewoon een trappist drinken of naar de Grote Kleinvelokeskoers kijken. Het is in elk geval een recordeditie. “De tickets voor vrijdag- en zondagavond zijn zo goed als weg en voor de Grote Kleinvelokeskoers is er een recordaantal inschrijvingen.”