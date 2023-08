“Hier gaat geen enkele aardbei of kers verloren”: Lu Adriaensen en Els Wynants verwerken reststro­men tot sappen en confituren

Het is woensdag 2 augustus Earth Overshoot Day, de globale datum waarop de wereld alle biologische hulpbronnen voor een heel jaar heeft opgebruikt. Het verminderen van voedselverlies en -verspilling kan die datum helpen uitstellen en laat ze daar bij het tuinbouwbedrijf van Lu Adriaensen en Els Wynants een ‘krak’ in zijn. De reststromen van hun aardbeien en kersen worden verwerkt tot confituren en fruitsappen in samenwerking met zes andere telers onder de naam ‘Local Harvest’.