Gemeentehuis gaat in 2023 voor minstens anderhalf jaar in de steigers: gebouw wordt volledig ontruimd

Het huidige gemeentehuis dateert uit 1987 en is niet meer echt aangepast aan de moderne tijd. Met de grondige renovatiewerken moet het gemeentehuis vooral optimaler ingericht worden en duurzamer worden. “De start van de renovatie was oorspronkelijk voorzien in 2022, maar het project loopt vertraging op. In de loop van 2023 zou gestart kunnen worden”, klinkt het bij het lokaal bestuur. “Na de werken zal de dienstverlening ook verbeteren. De buitenaanleg zal ook een metamorfose ondergaan. “We voorzien een fietsenstalling voor bezoekers en het personeel en voor de dienstvoertuigen komt er een garage.”

Verhuisbeweging

De renovatie zal begin 2023 een hele verhuisbeweging op gang brengen. “De dienst Onthaal en de dienst Burgerzaken verhuizen tijdelijk naar het administratief gebouw op de OCMW-campus”, klinkt het. “Alle andere diensten nemen hun intrek in het klooster. De huidige gebruikers zijn daarvan al op de hoogte en voor de meesten van hen is er al een tijdelijke oplossing uitgewerkt. Voor vergaderingen van de bestuursorganen en voor de huwelijken zullen we ook uitwijken naar andere locaties. Het Heemkundig Museum verhuist in afgeslankte vorm naar het gemeenschapscentrum in Sint-Jozef. Museumstukken die niet tentoongesteld kunnen worden, zullen tijdelijk elders opgeslagen worden.” Na de renovatie is het de bedoeling dat alle diensten, behalve de cluster Vrije Tijd die in de Leo Pleysierbibliotheek blijft zitten, een stek krijgen in het vernieuwde gebouw. Ook de sociale dienst van het OCMW komt er dan te zitten. Het Heemkundig Museum blijft er ook haar stek behouden. Na de renovatie zullen de gesprekken met de burgers plaatsvinden in gespreksruimten die zijn afgesloten van de kantoren zelf. “Op die manier wordt de privacy van de burger verzekerd en tegelijkertijd kunnen personeelsleden zich beter concentreren”, klinkt het bij het lokaal bestuur. “Het huidige afsprakensysteem blijft gewoon behouden.”