Gemeentebelangen pleit voor meer straatnamen die verwijzen naar sterke Veusselse vrouwen

Hoogstraten/Rijkevorsel/Arendonk/Baarle-Hertog/Ravels/Merksplas TOP in je KOP: zes gemeenten uit Noorderkem­pen trekken voluit de kaart van mentale welzijn bij jongeren

Zo’n 3.000 jongen tussen 10 en 20 jaar van achttien basisscholen en zeven secundaire scholen uit de Noorderkempen zijn de voorbije twee weken bevraagd rond mentaal welzijn in het kader van het project ‘TOP in je KOP’. Met behulp van de antwoorden wil de stad Hoogstraten samen met andere gemeenten in de Noorderkempen werk maken van hulp op maat van de jongeren. “We hebben de voorbije tijd voor en rond de jongeren gewerkt. Nu willen we samen met hen aan de slag”, zegt schepen Faye Van Impen (N-VA) in Hoogstraten.

20 oktober