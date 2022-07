Gemeente zoekt verenigingen voor zwerfvuilacties

Zwerfvuil is bij heel wat mensen een doorn in het oog. Papiertjes, flessen, blikjes. Het belandt nog altijd alle dagen in bermen of op straat. “Bovendien kost het opruimen ook veel geld en vraagt het tijd en inzet van mensen en middelen”, klinkt het bij het lokaal bestuur. “In de strijd tegen zwerfvuil, zetten we al jaren zwerfvuilacties op met lokale verenigingen. Zij krijgen daarvoor een toelage. Het nieuwe seizoen start weer in september. Verenigingen kunnen zich nog altijd aanmelden tot 28 juli.” De verenigingen verbinden zich er toe om vier keer per werkjaar deze opruimacties te organiseren. De gemeente voorziet voor alle deelnemers degelijk veiligheidsmateriaal zoals fluovestjes, werkhandschoenen, grijpers en vuilzakken.