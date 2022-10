Gemeente ziet aantal dossiers op sociale dienst door energiecrisis verdrievoudigen: “En de grote toevloed moet nog komen”

Brecht E10 Hoeve stopt met restaurant­ge­deel­te en gaat met eTien voor ‘samen tafelen’

Wie er na dit weekend aan dacht om nog eens een tête-à-tête te hebben in de E10 Hoeve, zal er een alternatief moeten zoeken. Of een paar vrienden extra, want vanaf maandag schakelt eTien over op het concept ‘samen tafelen’. Het vroegere restaurant en de Orangerie zullen dan exclusief voorbehouden voor kleinere gezelschappen van om en bij de tien mensen. “We kregen steeds meer vraag van kleinere gezelschappen die wél de restaurantervaring willen, maar ook de privacy", zegt zaakvoerder Joris Goossens.

28 september