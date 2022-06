Gemeente verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen vanaf 1 januari 2023

Een conformiteitsattest is een document dat bevestigt dat een woning/appartement/studio die verhuurd wordt, voldoet aan de minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen. Het is een document dat je als verhuurder kan aanvragen bij de dienst Omgeving van het lokaal bestuur. Een woningcontroleur van het IOK gaat dan na of de woning conform, veilig en gezond is volgens de normen van de Vlaamse Codex Wonen. Als dit zo is, wordt het attest afgeleverd. “Met zo’n attest kan je als verhuurder aan de potentiële huurder aantonen dat alles in orde is”, zegt burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA). “Het gaat dan om sanitair, elektriciteit, stabiliteit, verluchting en verlichting. Het attest kan ook een belangrijke rol spelen bij eventuele juridische procedures. Een verhuurder kan ook vrijwillig op eender welk moment een nieuw conformiteitsonderzoek aanvragen. Vergelijk het met het keuringsbewijs voor een voertuig.”

Geldigheidsduur

Een conformiteitsattest blijft tien jaar geldig. Er staat ook in hoeveel personen er maximaal in de wooneenheid kunnen verblijven. Wanneer er gebreken zijn, kan een attest beperkt worden in tijd. “Zo kunnen we als gemeente ook korter op de bal spelen wanneer er gebreken vastgesteld worden”, klinkt het. “Met de invoering van het verplicht conformiteitsattest stimuleren we eigenaars van een huurwoning om hun eigendom te verbeteren op vlak van woningkwaliteit. We belonen op die manier verhuurders die investeren in woningkwaliteit en we verduurzamen tegelijkertijd het patrimonium. Zo gaat er op de lange termijn ook minder energie verloren.”