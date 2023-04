Gemeente trakteert nieuwe inwoners op ontbijt

HUIZEN­JACHT. Zurenborg in Antwerpen, waar architec­tuur en horeca hand in hand gaan: “Een herenhuis heb je hier voor 865.000 euro”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week: de wijk Zurenborg in Antwerpen, waar amper appartementen maar des te mooiere herenhuizen te vinden zijn. “De Cogels-Osylei is misschien wel de mooiste straat van Antwerpen, maar er komt zelden iets te koop.”