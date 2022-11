Gemeente schakelt handhavers in van OVAM en voert zo strijd tegen zwerfvuil op

Hoogstraten Bedrijf moet twee jaar na verhuis al extra loods iets verderop huren: “Fietsen gekocht om die 300 meter af te leggen”

Voor wie al eens over de industriezone De Kluis rijdt en daar op regelmatige basis de zaakvoerders of het personeel van Laswerken Sprangers ziet rondfietsen: het is geen tijdverdrijf. Door een snelle groei is de nieuwe locatie na minder dan twee jaar al te klein en hebben ze een nieuwe loods moeten bij huren. “Sportief en duurzaam en het zou een beetje gek zijn om met de auto te gaan he”, lacht Dorien Brosens.

25 november