Gemeente plaatst opnieuw feeënbomen

Hoogstraten Hoogstra­ten klaar voor 23ste editie van Groenten & Bloemen: “Ontzettend veel dank aan de vrijwilli­gers”

Tientallen vrijwilligers zijn de voorbije dagen druk in de weer geweest om alle kunstwerken voor Hoogstraten in Groenten & Bloemen af te werken. Hier en daar op de Vrijheid zijn al enkele kunstwerken verschenen. Het is de eerste keer in drie jaar tijd dat er weer een volwaardige editie kan plaatsvinden.

16 september