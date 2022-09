Gemeente betrekt inwoners bij opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan

De vragenlijst is opgedeeld in drie thema’s. Er zijn vragen over langzaam verkeer, het openbaar vervoer en alles rond het gemotoriseerd verkeer. “Er is bewust gekozen voor open vragen. Op die manier hopen we de respons van onze inwoners zo ruim mogelijk te ontvangen”, zegt schepen van Mobiliteit Karl Geens (N-VA). “Inwoners kunnen de vragenlijst invullen tot uiterlijk dinsdag 4 oktober. Dit kan online via de webpagina www.rijkevorsel.be/mobiliteitscafe. De bevraging verschijnt eveneens in de editie oktober van het informatieblad 2310. De ingevulde vragenlijsten kunnen inwoners afgeven aan de onthaalbalie in het gemeentehuis of versturen naar mobiliteit@rijkevorsel.be.” Op maandag 10 oktober organiseren we een mobiliteitscafé in de raadzaal van het gemeentehuis. Tussen 15 en 19.30 uur is er een expert van het studiebureau aanwezig om te antwoorden op eventuele vragen over de verkeersthema’s. Inschrijven is wel noodzakelijk via www.rijkevorsel.be/mobiliteitscafé.