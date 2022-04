Geen verbod op Poortje Pik: “Maar hou het alsjeblieft wel ludiek”

Poortje Pik was jarenlang een traditie in Baarle-Hertog, Weelde en in Rijkevorsel, maar enkel in Rijkevorsel hielden ze het folklore-evenement de laatste jaren nog in stand. Het is een traditie waarbij bewoners elkaar alert maken dat ze geen spullen mogen laten rondslingeren. En die worden dan ’s nachts meegenomen uit voortuinen en verzameld op het dorpsplein. Het liep al wel eens uit de hand, maar toch is het nog altijd toegelaten en voor het eerst in twee jaar zonder ‘coronabeperkingen’. “De laatste jaren werd deze traditie in Rijkevorsel nieuw leven ingeblazen, waarbij spullen op de rotonde aan de kerk werden verzameld”, zegt Dorien Cuylaerts. “Jammer genoeg stelden we de voorbije jaren vast dat iets te overijverig te werk werd gegaan. Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn dat inwoners schade aan hun eigendommen oplopen of dat voorwerpen behorend tot het openbaar domein worden weggenomen zoals verkeersborden. Dat kan uiteraard de bedoeling niet zijn.”