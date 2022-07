Elektrische duofiets van wzc Prinsenhof kan ontleend worden

De duofiets is een driewieltandem met elektrische ondersteuning. De fiets is zo voorzien dat de gebruikers naast elkaar kunnen zitten. Eén persoon stuurt en beide kunnen trappen. “Op deze manier kunnen de bewoners van het woonzorgcentrum nog regelmatig in het dorp komen, naar hun vroegere buurt rijden, op een aangename manier bewegen en ‘de goei buitenlucht’ opsnuiven”, zegt schepen Werner Vangenechten. “Maar daarnaast kan de fiets ook huren om iemand anders een plezierige dag te bezorgen.”

Voorwaarden

De fietstocht moet dan wel gebeuren in de omgeving van het Prinsenhof. De Fun2go-fiets kan enkel ontleend worden op weekdagen tussen 7.30 tot 17.30 uur. De fiets kan per uur, per halve dag of per dag ontleend worden. Er moet altijd een waarborg van 50 euro betaald worden. De prijzen om te huren zijn 10 euro (uur), 25 euro (halve dag) of 40 euro (hele dag).