Eindelijk weer een frisse pint (of frisdrank) na het sporten in De Valk, Kris Adriaensen heropent de cafetaria: “Weer leven in de brouwerij brengen”

Het was een warme zomer, maar voor de vele sporters die naar sportcentrum De Valk kwamen was er geen mogelijkheid om na het sporten nog een frisse pint of frisdrankje te drinken. De vorige uitbater had immers in het voorjaar plots de deuren gesloten en door een dispuut met de gemeente bleef de zaak dicht. Kris Adriaensen, van Rijkevorsel afkomstig en hij tennist ook in De Valk, kon het niet meer aanzien en besloot naar het gemeentebestuur te stappen. Hij heeft zelf 16 jaar een horecazaak in Duffel gehad. Na lange onderhandelingen kwamen ze tot een akkoord en is er eindelijk weer leven in De Valk. “We hebben eerst de nodige opkuis gehad en met hulp van de tennisvrienden hebben we een containertje afval weggereden, maar ik denk dat iedereen blij is dat de cafetaria terug open is”, vertelt Kris. “Hopelijk komen nu ook de sporters terug die even andere oorden hebben opgezocht.”