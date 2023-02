Dronken bestuurster (29) onderschept door patrouille

Brecht Regionaal praatcafé rond dementie strikt deskundig professor Christine Van Broeckho­ven voor lezing

Het regionaal praatcafé ‘Dwaallicht’ maakt dementie bespreekbaar. Het initiatief is een samenwerking tussen de gemeenten Zandhoven, Zoersel, Malle, Brecht en Schilde. Dwaallicht ontvangt op donderdag 23 maart om 19 uur Christine Van Broeckhoven in dienstencentrum Het Sluisken op de Gasthuisstraat in Brecht. De professor in moleculaire biologie en genetica aan de Universiteit Antwerpen komt vertellen hoe ver de wetenschap staat met dementie en de ziekte van Alzheimer. Deelnemen aan de lezing is gratis, al kan je best op voorhand inschrijven via info@dwaallicht.be of via het nummer 04 79 96 38 22.

3 februari