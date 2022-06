Dieven stelen multimediamateriaal op parking Breebos

Merksplas Cipier Dirk (57) ziet geweld in gevangenis toenemen: “’s Ochtends lachen ze je toe, ’s middags krijg je een patat in je gezicht”

Agressie in de gevangenis. Het is dagelijkse kost. Telkens een cipier een celdeur opent, kan hij uit het niets een slag in het gezicht krijgen. Het gevangenispersoneel trok eerder deze week (nog maar eens) aan de alarmbel door te staken. Wij brachten een bezoek aan Dirk Vansprengel, een cipier met 27 jaar ervaring op de teller. Een gesprek over de toenemende agressie, maar ook over de mooie kanten aan de job. “Ik vrees dat er heel snel terug een grote gevangenisopstand zal uitbreken.”

