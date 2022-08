Dieven aan de haal met Range Rover Velar: “Daders wisten perfect hoe ze te werk moesten gaan”

Het was even schrikken dinsdagmorgen voor Renée en Thomas. Toen een van de kinderen iets uit de wagen wilde halen, bleek die te zijn verdwenen van de oprit. Het gaat om een Range Rover Velar 2l, een wagen die toch al snel zo’n 60.000 euro kost. “Onze wagen stond slotvast voor de woning”, vertelt Renée. “De diefstal moet rond 4 uur gebeurd zijn. We hebben toen wel iéts gehoord en onze honden reageerden ook heel even, maar dat was maar kort zodat we er niet echt op reageerden.” De dieven moeten echter geweten hebben hoe ze snel in de wagen geraakten én hoe ze het trackingssysteem onklaar moesten maken. “We zagen via de app dat de wagen gestopt was een straat verder”, vertelt Renée. “We zijn gaan kijken, maar de wagen stond er uiteraard niet. Het moet echt een bende zijn, want via de garage hoorden we dat er onlangs nog een gelijkaardige diefstal is geweest om ongeveer hetzelfde uur. Ook daar was het trackingsysteem onklaar gemaakt.”