Dieven aan de haal met dure Range Rover Velar: “Daders wisten perfect hoe ze te werk moesten gaan”

Het was even schrikken dinsdagmorgen voor Renée en Thomas. Toen een van de kinderen iets uit de wagen wilde halen, bleek die te zijn verdwenen van de oprit. Het gaat om een Range Rover Velar 2l, een wagen die toch al snel zo’n 60.000 euro kost. “Onze wagen stond slotvast voor de woning”, vertelt Renée. “De diefstal moet rond 4 uur gebeurd zijn. We hebben toen wel iéts gehoord en onze honden reageerden ook heel even, maar dat was maar kort zodat we er niet echt op reageerden.”

De dieven moeten echter geweten hebben hoe ze snel in de wagen geraakten én hoe ze het trackingssysteem onklaar moesten maken. “We zagen via de app dat de wagen gestopt was een straat verder”, vertelt Renée. “We zijn gaan kijken, maar de wagen stond er uiteraard niet. Het moet echt een bende zijn, want via de garage hoorden we dat er onlangs nog een gelijkaardige diefstal is geweest om ongeveer hetzelfde uur. Ook daar was het trackingsysteem onklaar gemaakt.”

Volledig scherm De rechtse wagen werd gestolen. De linkse is een tijdje geleden al verkocht. © RV

Renée en Thomas plaatsen het bericht op sociale media en dat werd al snel massaal gedeeld. “We hopen dat het iets uithaalt”, zegt Renée. “De laatste keer werd hij door een camera geregistreerd op de A12 in de richting van Nederland. We vermoeden dus dat ze de grens over willen, maar het is wel frappant dat ze daar een hele omweg voor nemen. Vanuit Rijkevorsel ben je immers normaal gezien redelijk snel op de E19 richting Breda. Maar volgens mij weten ze perfect waar de camera’s staan en proberen ze een route te nemen om zo min mogelijk op te vallen. Ze zijn immers helemaal binnendoor gereden om uiteindelijk op die A12 te geraken. Het probleem is ook dat zo’n diefstallen – net als bij ons – meestal pas na enkele uren worden opgemerkt en op die tijd kan je al snel flink wat kilometers afleggen natuurlijk.”

Hoop

Eind juli gebeurde in Heist-op-den-Berg een gelijkaardige diefstal. De wagen van vastgoedmakelaar Tijl werd toen gestolen, maar de dag zelf teruggevonden. Ergens hopen Renée en Thomas dat ook hun wagen wordt gelokaliseerd. “Het eerste shockeffect is wel weg, maar het blijft vervelend”, vertelt Renée. “De portefeuille en een iPad lagen er ook nog in. Wij kunnen het nu wel plaatsen en de wagen was omnium verzekerd, maar vooral voor de kinderen is dit moeilijk te plaatsen. Zij hebben nu het beeld van iemand die heeft ingebroken. Vooral voor hen is dit echt niet leuk.”

Wie de wagen met nummerplaat 1-YVU-884 opmerkt, mag Renée of Thomas via sociale media iets laten weten.

