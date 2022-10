Deel jouw warmste herinnering aan iemand die er niet meer is

Hoogstraten Vogelgriep uitgebro­ken bij kippenbe­drijf in Minderhout: 30.000 dieren geruimd

Bij een commercieel pluimveebedrijf in Minderhout is vogelgriep vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn het pluimvee en de vogels die aanwezig waren in het bedrijf zondag geruimd. Het gaat echter om een gebied met een hoge pluimveedichtheid. In meer dan 50 bedrijven in de regio worden daarom strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd.

24 oktober