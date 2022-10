Dakwerker Doron (40) gaat één dag per maand gratis kleine klusjes uitvoeren: “Lekkende kraan of piepende deur? Bel me, ik los het op”

Piekeren

Zijn bericht heeft ondertussen al heel wat reacties en vragen opgeleverd. “Wat me opvalt, is dat veel mensen toch wel schroom hebben. Ze willen niet dat ik het gratis doe, maar dat is net wat ik wel wil. Het gaat niet om reusachtige karweien waarvoor je twee dagen nodig hebt, hé. Een kader of lamp ophangen, een kraan aansluiten, een piepende deur oplossen, een haperende deurklink herstellen, een scheef keukendeurtje recht hangen. Waarom ook niet? Stel dat een vrouw me een bericht stuurt of ik die deurklinken wil komen maken omdat haar man zeven dagen op zeven in de weer is: waarom zou ik dat dan niet doen ? Als we allemaal eens iets goed zouden doen voor een ander. Het zou alles toch een beetje aangenamer maken. Eind oktober ga ik voor de eerste keer de boer op en dat al zeker voor het komende jaar. Daarna zie ik nog wel. Dus wie een klusje heeft of weet voor wie ik een klusje kan doen, maar die mensen durven het niet vragen: contacteer me. Wel nog een kleine opmerking: de foto is in scène gezet. Als ik aan de stroom zou werken, zetten we die uiteraard eerst uit", knipoogt Doron. Wie een klusje heeft voor Doron, mag hem via Messenger contacteren.