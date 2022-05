Cultuurprijzen 2021 voor Sint-Jorisgilde en Theo De Beer

De cultuurraad van Rijkevorsel reikt om de twee jaar een prijs uit aan een inwoner en een vereniging van Rijkevorsel die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op socio-cultureel vlak in de gemeente of erbuiten. De Koninklijke Sint-Jorisgilde kwam als winnaar uit de bus voor de Cultuurprijs Rijkevorsel 2021 in de categorie ‘verenigingen’. Ze mocht hiervoor rekenen op een oorkonde en een cheque ter waarde van 250 euro. De Koninklijke Sint-Jorisgilde is de oudste vereniging van Rijkevorsel: ze is dan ook maar liefst meer dan 555 jaar oud. In hun lokaal in de Oude Pastorij bekwamen ze zich in het kruisboogschieten. De vereniging is bovendien houder van het Landjuweel in 1955, 1961 en 1985. In 1990 hebben ze het Landjuweel zelf ingericht. Naast het kruisboogschieten en het gildedansen beoefenen ze ook het vendelen en het roffelen binnen het gildewezen. De gilde is ook bewaarder van historische gildebezittingen en kledij, die regelmatig tentoongesteld worden op keur- en studiedagen.