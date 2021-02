Brug geblokkeerd door protestactie van... bende ganzen

Retie Onze mooie Kempen in beeld: openlucht­ex­po in Prinsen­park

5 februari De winnaars van de fotowedstrijd ‘Kempen in beeld’, die al in september 2019 gelanceerd werd, zijn bekend. Vanwege de coronacrisis werd de wedstrijd verlengd en deed de jury iets langer over haar beslissing. De winnende foto’s zullen samen met de andere inzendingen te bewonderen zijn in het Prinsenpark in Retie.