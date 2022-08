Voorrangsregeling Emiel Van Roeystraat wijzigt bij invoeren van fietsstraat

Rijkevorsel/Malle Blauwalgen gooien roet in het eten van triatlon De Bres: “Voor één keer dan maar een duatlon”

De organisatoren van de Triatlon De Bres hebben noodgedwongen een grondige wijziging moeten doorvoeren in het parcours. Door de aanwezigheid van de blauwalgen mag er immers niet gezwommen worden in het kanaal. De triatlon wordt daarom eenmalig een duatlon. Het regelmatigheidscriterium dat ze in 2019 opstartten met de triatlons in Malle en Brecht gaat niet door na het afhaken van Brecht.

4 augustus