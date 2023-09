TROTS OP EIGEN STREEK. Waarom Kempenaars zo'n goede touwtrek­kers zijn: “Onze typische zandgrond zit er misschien toch voor iets tussen”

De laatste jaren scheert België hoge toppen in het touwtrekken, met recent als hoogtepunt een gouden medaille op het WK. Opvallend daarbij is dat onze beste touwtrekkers allemaal uit de Kempen komen. “Je zou Merksplas zowat de bakermat van het competitief touwtrekken in onze regio kunnen noemen”, vertelt oud-voorzitter van de Belgische Touwtrekbond Jan Lenaerts. Maar waarom zijn de Kempenaars zo’n kei in deze sport? Wij zochten het uit en ontdekten dat touwtrekkers over veel meer beschikken dan enkel brute kracht.