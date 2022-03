Auto gaat uit de bocht: bestuurder zwaargewond

Malle REPORTAGE. Op bezoek bij Oekraïense vluchtelin­gen in Oostmalle: “Warme opvang verzacht de pijn”

Het is een drukte van jewelste op maandagmorgen aan het Provinciaal Vormingscentrum Malle in Oostmalle wanneer een volgende bende schoolkinderen arriveert. Al zijn zij niet meer de enige gasten. Door de gangen lopen sinds zondag ook 64 Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Hun dankbaarheid voor bed, bad en brood is enorm. Aan de ontbijttafel checken ze koortsachtig de laatste ontwikkelingen in hun thuisland. “Door alle propaganda geloven mijn ouders, die in de Krim wonen, dat Rusland Oekraïne komt bevrijden van het nazisme”, getuigt de 21-jarige Hanna Koval.

7 maart