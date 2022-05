Aardbeienteler Bevlo krijgt eerste landbouwprijs van de gemeente

De GECORO van de gemeente Rijkevorsel wil voortaan elk jaar de jaarlijkse milieuprijs afwisselen met een landbouwprijs. Met dit initiatief willen ze nieuwe en duurzame concepten rond milieu, land- en tuinbouw in de kijker zetten en stimuleren.Het tuinbouwbedrijf Bevlo bvba in de Zwartvenstraat is één van de twee bedrijven in België die in een testfase gebruikmaakt van een UV-C robot ter bestrijding van schimmels bij aardbeiplanten. “De robot rijdt drie keer per week automatisch in de serre rond waarbij de aardbeiplanten worden behandeld met ultraviolet licht”, zegt Hans Van Loon. “Dit UV-licht doodt schimmels zoals onder meer de meeldauwschimmel (witziekte) waar vele tuinbouwbedrijven mee kampen.” Om deze ziekte te bestrijden wordt in de teelt normaal gezien intensief pesticiden gebruikt. “Door het inzetten van de UV-C robot moeten we de gewassen niet meer om de zes dagen te spuiten met pesticiden”, gaat Van Loon verder. “Het bedrijf kan zo aardbeien telen zonder dat er residu van pesticiden op de planten achterblijft.”