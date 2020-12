Aanrijder kaapt auto met vrouw en kind na vluchtmisdrijf van twee zware verkeersongevallen

Turnhout Restaurant Hert scoort als nieuwkomer meteen 15 op 20 bij Gault&Millau: “Na de lockdown gaan we er weer hard tegenaan”

23 november Restaurant Hert op de bovenste verdieping van de Turnova-toren in Turnhout is één van de nieuwkomers in de nieuwste editie van de culinaire gids Gault&Millau. Chef-kok Alex Verhoeven scoort daarin een mooie 15 op 20. Seir in Kasterlee, het restaurant waarvan Verhoeven medezaakvoerder is, stijgt naar 14 op 20. “Ik was zenuwachtig, maar met deze cijfers mag ik heel blij zijn”, reageert Alex Verhoeven.