800.000 keer bedankt, beste lezers van Het Laatste Nieuws uit Rijkevorsel. De belofte van dakwerker Doron tot Poortje Pik: dit was 2022

RijkevorselVerhaaltjes groot en klein. Opmerkelijk nieuws of triest. Nieuws met een lach, een traan of een beetje verwondering. Jullie lazen ze afgelopen jaar weer massaal en daarom zeggen wij: één miljoen keer bedankt beste lezers van Het Laatste Nieuws uit Rijkevorsel. En wat dacht u? Poortje Pik was een topper dit jaar.

Als er één ding echt leeft in Rijkevorsel, dan is het Poortje Pik. We probeerden de geschiedenis te schetsen van de folklore, maar het zorgt voor sommigen toch ook wel voor wat overlast. Daarnaast was er ook het nieuws van Stoffels Tomaten die op eigen houtje een onderzoek startten om het tomatenvirus te bestrijden. Het leverde hen helaas een gerechtelijk onderzoek op.

Dakwerker Doron Oogjen lanceerde dan weer het idee om een jaar lang gratis klusjes te gaan opknappen bij mensen. Misschien dat hij toch wel de impact onderschatte, want zijn oproep werd massaal gelezen. Plastirec uit Rijkevorsel was dan weer een van de eerste bedrijven die door de energiecrisis de nodige maatregelen moest nemen. Ze legden zelfs de productie stil.

Triest nieuws was er dan weer helemaal in het begin van het jaar door de brutale vandalenstreken aan de kerststal en de omgeving. De supporters van Toon Aerts toonden dan weer hun gouden hart door hun sportieve held te steunen door dik en dun. En er was ook even een wolf gesignaleerd in Rijkevorsel.

Het Laatste Nieuws heeft ook een rubriek waarbij we de immormarkt in uw gemeente belichten en die in Rijkevorsel werd alvast massaal gelezen. Een minder aangename jacht was er op de Range Rovers die de streek teisterden. Leuker nieuws was er dan wel van Koen Eelen die op een originele manier op zoek ging naar werkvolk voor zijn tuinbedrijf.

En dan was er nog onze politieke reeks Beloofd is Beloofd. Welke beloftes deed uw gemeentebestuur in 2019 en wat was de balans in 2022? Het gemeentebestuur toonde alvast wel een hart voor demoeilijke situatie waarin de boeren verkeren.

