ZIEN. Tennisvelden van TC Riemst krijgen volledige opknapbeurt

RiemstGoed nieuws voor de spelers van tennisclub TC Riemst, want vanaf vandaag kunnen zij terecht op hun drie volledig gerenoveerde tennisvelden op de sport- en speelsite in de Sint-Jansstraat in Herderen. Zo werden de gravelvelden vervangen door een kunstgrastapijt met keramisch rood zand, en ook de omheining kreeg een flinke opknapbeurt.