Woondeal Limburg ondertekend: 26.550 nieuwe (betaalbare) woningen

Genk Nu ook gratis maandver­ban­den of tampons in openbare gebouwen in Genk

Na een succesvolle scholencampagne komen er deze maand in heel wat openbare gebouwen in Genk kastjes met gratis maandverbanden of tampons. Genk is de eerste Limburgse gemeente die dit doet. De actie past binnen het project ‘Feminina’ dat het thema menstruatie bespreekbaar wil maken.