WEER. Vanochtend kans op lichte regen en redelijk helder weer in Riemst

HUIZEN­JACHT. Genk, een megastad in wording: “Wie liever niet renoveert, betaalt al snel 420.000 euro voor huis”

Op zoek naar een nieuwe stek in Limburg of gewoon benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken wij het voor jou uit met een lokale vastgoedexpert. Deze week bezoeken we Genk met Mustafa Sak van Sensimmo.