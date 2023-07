WEER. Stralend zonnig weer in Riemst vandaag

Twintiger zet pistool tegen hoofd van jongeman: “Mijn vriendin had ruzie met hem”

“Ik heb er echt spijt van.” Maar of dat genoeg is nadat hij een jongeman bedreigde met een pistool, zal een twintiger uit Hasselt vandaag in de rechtbank te horen krijgen. En als hij zich herinnert hoe hard de rechter laatst nog uithaalde, moet hij misschien niet al te veel hoop koesteren.