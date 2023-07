WEER. Stevige buien met een enkele keer onweer in Riemst vandaag

Online afspraak maken voor bezoek vanaf volgende week niet langer nodig in Jessa Ziekenhuis

Vanaf volgende week moet je geen afspraak meer maken om iemand te bezoeken in het Jessa Ziekenhuis campus Virga Jesse. De bezoekregeling waarbij je een tijdsslot moest inboeken via de website werd ingevoerd tijdens de coronacrisis, maar is vanaf maandag 3 juli niet meer van kracht. Dat betekent ineens ook dat bezoekers de QR-sleutel van de patiënt moeten gebruiken om aan de parkeerautomaat het standaard tarief te betalen.