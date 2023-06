WEER. Kans op zware regen en bewolking in Riemst vanochtend

Bestuurder riskeert werkstraf voor verkeers­agres­sie: “Op de parking van het kinderdag­ver­blijf begonnen de feiten pas echt”

In de correctionele rechtbank van Hasselt werd dinsdagochtend een werkstraf gevorderd voor een bestuurder die zijn emoties in het verkeer verloor. Onderweg naar Houthalen-Helchteren werd er bruut geremd, te traag gereden, voorbijgestoken, en achtervolgd: “Mijn cliënt durfde niet rechtstreeks naar huis te rijden. Hij heeft hem bij de keel gegrepen en slagen uitgedeeld”. De advocaat van de beklaagde kwam met een opvallende verklaring voor de vechtpartij: “Hij had een zichtbare tattoo in zijn nek”