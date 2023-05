WEER. Helder weer in Riemst vanochtend

IN BEELD. Schuilen of babbelen kan voortaan in kunstwerk ‘Shelter’ in Tongers Plinius­park

In het Tongerse Pliniuspark is vanmiddag een nieuw kunstwerk ‘Shelter’ onthuld. Els Dietvorst creëerde de dome met leem en kalk en maakte er een plekje van waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De stad kocht het kunstwerk aan in het kader van ‘de 9de maand’, een kunstproject waarmee het stadsbestuur hedendaagse kunst in het erfgoed van de stad wil brengen.