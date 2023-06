WEER. Bewolking in Riemst vanochtend

“We zijn ons levenswerk kwijt. Hoe moet het nu verder?”: ravage na uitslaande brand bij fruitbe­drijf Moors is enorm

De ravage na de brand bij fruitbedrijf Moors in Grote-Spouwen (Bilzen) is enorm. Woensdagavond brak er een brand uit in de loods waar al het materiaal, de tractoren en de kisten van het bedrijf stonden. “Alles is weg. Ik heb nog geprobeerd om zoveel mogelijk te redden, maar op een bepaald moment werd het zo heet en was het risico te groot”, vertelt Jos Moors die uitlegt wat er zich gisterenavond en afgelopen nacht precies heeft afgespeeld.