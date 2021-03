Wat liep er fout in de zoektocht naar Marc Vanherf (14), die bijna 40 jaar geleden verdween? “Aandacht kwam er pas na de zaak Dutroux. Dertien jaar te laat.”

Landen “Ik zag mijn dochter overal potentieel verkracht worden”: oud-speur­der Nelly Creten (68) over decennia zedenzaken, en een knop die moeilijk uit te zetten was

30 januari “Vrouwen niet toegelaten.” De deur sloeg ouderwets patriarchaal dicht voor oud-speurder Nelly Creten (68), toen ze in 1976 aan de slag wilde bij de gerechtelijke politie in Leuven. Ondanks haar geslaagde examens. “Niks persoonlijks”, klonk het nog. Maar Nelly volhardde en werd in Limburg dé politievrouw die honderden misbruikte kinderen een stem gaf. Al begaf ze zich zo ook op een loodzwaar pad. “Heb jij ooit kinderporno gezien? Geloof me, dat wil je niet.” Lees meer verhalen van oud-speurders in onze reeks Recherche op rust.