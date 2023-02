Vuilnisman krijgt 13 procent loonsverhoging, zijn chef 7 procent; stakingen voorbij

Dat maakte vakbondsleider Fred Bos van FNV zojuist bekend, in bijzijn van de Amsterdamse wethouder Hester van Buren (Personeel). Afgesproken is nu met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die de onderhandelingen namens alle gemeenten met de vakbonden voerde, dat medewerkers in de lage schalen de hoogste loonsverhogingen krijgen. Dat voorstel was een suggestie van Van Buren en dat lijkt nu dus landelijk opgevolgd te worden.

13 procent omhoog

Onder andere in Utrecht, Den Haag, Groningen en Amsterdam werd als gevolg van de staking geen vuilnis opgehaald. Woensdag zouden werknemers van de stadsreiniging in Den Bosch en Maastricht het werk neerleggen. De VNG en vakbonden hebben nu afgesproken dat de lonen in de laagste schalen met 13 procent omhoog gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld om de vuilnisophalers en medewerkers van de stadsreiniging. Bij de iets hogere schalen, waar bijvoorbeeld een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) onder valt, is een stijging van zo’n 12 procent afgesproken. In de hoogste schalen stijgen de lonen bijna 7 procent, legt een woordvoerder van de VNG uit.

VNG-onderhandelaar Ton Heerts kondigde vorige week tijdens een vakbondsmanifestatie in Utrecht aan met een nieuw cao-bod te komen. Hij zei te begrijpen dat de geboden 5 procent meer loon te karig was, maar noemde de eisen van de vakbonden te hoog.

De wethouder Van Buren zegt nu ‘heel tevreden’ met het akkoord te zijn. ,,De staking is nu beëindigd, maar heeft iedereen in Amsterdam weer bewust gemaakt van hoe belangrijk onze mensen zijn voor een schone, veilige en leefbare stad. Het opruimen en schoonmaken gaat nog wel een flink aantal dagen in beslag nemen.”