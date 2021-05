Vrouw (59) in levensgevaar na botsing met bestelwagen in Riemst: bestuurder vlucht weg

Hasselt Van extra blokruimte en ontspannen­de activitei­ten tot mentale hulp: Hasseltse TT-wijk wordt studeer­wijk

26 mei De examenperiode is in aantocht, en ook Hasselt bereidt zich daar druk op voor. “We merken namelijk dat veel studenten vaak niet beschikken over de nodige faciliteiten om degelijk te studeren, zoals een eigen werkplek, goed internet en een stille omgeving”, benadrukt schepen van Jeugd en Studentenzaken Habib El Ouakili (RoodGroen+). De stad creëert daarom vanaf komende donderdag extra Blokbars in twee leegstaande winkelpanden in de TT-wijk.