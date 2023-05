Vrachtwagen met speedboten vat vlam op A

ZIEN. Grote escaperoom op parking van Voka Limburg leert bedrijven over cybersecu­ri­ty

Wie vandaag bij Voka Limburg in Hasselt passeert, kan niet naast de grote truck op de parking kijken. Nog opvallender is de inhoud, want met daarin een escape room wil Voka Limburg zoveel mogelijk bedrijven bewust maken over het belang van cybersecurity.