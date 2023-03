Verberne langer trainer bij MVV Maastricht

Nóg meer inwoners Rukkelin­gen-Loon trekken naar rechter voor scheuren in huizen: “Het halve dorp kampt met problemen”

Er zijn al 25 dossiers lopende tegen de Watergroep, voor de barsten en scheuren in heel wat huizen in Rukkelingen-Loon. Nog eens 20 andere zitten in de pijplijn. Daarmee loopt het aantal inwoners dat naar de rechter stapt flink op. Maar de zaak sleept, in afwachting van het deskundigenverslag, lang aan. “Intussen moeten ook diepe zinkgaten in het dorp opgevuld worden”, zucht getroffen bewoonster Erika Princen. De inwoners kwamen dinsdag met een verzoek naar de rechtbank waar de Watergroep niét mee kon lachen.