Veertiger die met jachtgeweer op zes agenten schoot, is toerekeningsvatbaar

De zaak van Geert V. werd vorig jaar al behandeld voor de stafrechtbank in Tongeren. Beklaagde bekende dat hij op 13 maart 2021 een scène uit de horrorfilm ‘The Shining’ naspeelde toen hij zich, na een ruzie met zijn vrouw, met zijn jachtgeweer verschanste in zijn woning. Eerst vuurde hij schoten af op twee agenten, die een ‘sneek peek’ uitvoerde in zijn kelder. Een van hen werd door een schampschot geraakt. Nadien loste de veertiger schoten op vier andere agenten die buiten aan zijn woning opgesteld stonden vanuit zijn slaapkamer en een zelf gemaakt gat in zijn dak. “Het was waanzin in mijn hoofd,” beschreef Geert V. de zaak zelf voor de strafrechter. “Ik wilde zelf doodgeschoten worden door de politie.”