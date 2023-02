Stremming van Julianakanaal duurt tot en met 2 maart

De stremming voor het scheepvaartverkeer op een deel van het Julianakanaal in Limburg gaat tot en met 2 maart duren. Dat maakte Rijkswaterstaat vandaag bekend. Er is een omvaarroute via het Albertkanaal in België. Dat levert volgens Rijkswaterstaat wel een vertraging van twee dagen op. De alternatieve route via de Zuid-Willemsvaart is ook gestremd door werkzaamheden in een sluis bij Nederweert.