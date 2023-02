Storing Maastricht UMC: operaties en afspraken afgezegd

Sint-Truiden Aangepaste verkeersre­ge­ling door kermis en carnaval

De komende weken staan in Sint-Truiden in het teken van carnaval. Niet alleen de stoet staat op het programma, maar het is ook tijd voor de jaarlijkse carnavalskermis. Die feestelijkheden brengen heel wat veranderingen in de verkeerssituatie met zich mee.