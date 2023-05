Steekpartij ENCI-groeve Maastricht om ruzie in relationele sfeer

KIJK. Meiboom­plan­ting in Hasselt loopt fout en eindigt met drie gewonden: “Uit respect voor hen lieten we de boom in stukken zagen”

De traditionele mei-avondviering op de Grote Markt in Hasselt is zondagavond in mineur geëindigd. Bij het planten liep het mis: de meiboom draaide en viel op de leden van toneelgroep De Banneuxkes. Drie mensen raakten gewond, twee van hen liggen nog in het ziekenhuis. “Na dat incident is de viering onmiddellijk gestopt”, vertelt Raymond Polus, die het evenement coördineerde. En op de koop toe is ook de belleman op de operatietafel beland.