Sneeuwzone trekt weg: vanavond weer waarschuwing voor gladheid en mist

Dronken bestuurder drinkt mondwater om alcohol­test tevergeefs te omzeilen

In de nacht van zaterdag op zondag hield de politie Limburg Regio Hoofdstad alcohol- en drugscontroles op drie locaties in de zone. In Lummen werd er gecontroleerd op de Meldertsebaan en in Hasselt werd er halt gehouden op de Herkenrodesingel en ter hoogte van het Leopoldplein. In totaal bliezen 370 van de 382 gecontroleerde bestuurders negatief.