Riemst wil in elk dorp twee publieke laadpalen

Heem vzw vangt achttien jongeren in gevaarlij­ke leefsitua­tie al één jaar op: “Met opbrengst van JEZ! kunnen we hen helpen om waardevol­le relaties op te bouwen”

Sinds een jaar worden jongeren die in een moeilijke en gevaarlijke opvoedingssituatie verkeren, opgevangen door de begeleiders van Heem vzw in Sint-Truiden. De organisatie is uniek in Vlaanderen en mag zich intussen één van de 200 projecten noemen waar JEZ!, de opvolger van Rode Neuzen Dag, geld voor inzamelt. Met het ingezamelde bedrag gaat Heem vzw extra activiteiten organiseren voor de jongeren en hun begeleiders.